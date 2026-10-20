Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIAS CAIXA

Lotomania premia aposta única com R$ 13,86 milhões

Confira os números sorteados e de onde é o bilhete ganhador

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotomania premia aposta única com R$ 13,86 milhões
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (19), o concurso 2989, e premiou apostadores com R$ 13,86 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 06, 25, 26, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 62, 74, 77, 85, 90, 91, 92, 96, 99. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (21), é de R$ 500.000,00.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 13,86 milhões.

Aposta premiada com 20 dezenas:

  • Gaspar/SC1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165.932,74.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 78 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.659,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 797 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 260,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4774 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43,44.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19423 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,67.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165.932,75.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas lotomania prêmios resultados sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV