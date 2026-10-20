Lotomania premia aposta única com R$ 13,86 milhões

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Confira os números sorteados e de onde é o bilhete ganhador

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (19), o concurso 2989, e premiou apostadores com R$ 13,86 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 06, 25, 26, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 62, 74, 77, 85, 90, 91, 92, 96, 99. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (21), é de R$ 500.000,00.

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Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 13,86 milhões.

Aposta premiada com 20 dezenas:

Gaspar/SC1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165.932,74.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 78 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.659,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 797 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 260,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4774 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43,44.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19423 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,67.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165.932,75.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.