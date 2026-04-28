Lotomania: Aposta única recebe prêmio de 1,5 milhão

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 2917, e premiou uma única aposta com R$ 1,51 milhão pelo acerto de 20 dezenas, que foram 03,04,05,07,09,17,20,23,27,31,42,44,47,51,65,85,90,95,98,99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 500.000,00.



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Aposta premiada com 20 dezenas:

Rio de Janeiro (RJ)

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 63.688,15.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.132,41.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 541 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 220,73.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2988 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 39,96.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12608 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,47.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 95.532,25.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.