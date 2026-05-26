Lotomania: Aposta ganhadora das 20 dezenas recebe R$ 8,91 milhões

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (25), o concurso 2928, e premiou apostadores com R$ 8,91 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 07,12,18,22,24,35,37,42,58,59,61,63,71,74,75,77,79,91,98,99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 500.000,00.

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Apenas 1 aposta acertou as 20 dezenas, levando para casa R$ 8,91 milhões.

Aposta premiadas com 20 dezenas:

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Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 6 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 55.558,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 102 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.042,60.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 835 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 249,51.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4967 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,94.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 21034 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,90.

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Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 166.676,67.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.