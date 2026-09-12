Lotomania acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 1,5 milhão

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Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 2974, realizado nesta sexta-feira (11)

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (11), o concurso 2974, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03, 07, 10, 13, 20, 23, 26, 29, 31, 37, 42, 46, 47, 58, 59, 61, 73, 79, 92, 95.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (14), é de R$ 1,5 milhão.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 63.120,17.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 57 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.076,32.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 474 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 249,68.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2692 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43,96.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11735 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,08.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.