Lotomania acumula e próximo prêmio chega a R$ 5 milhões nesta sexta

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nenhuma aposta acertou os 20 números do concurso 2956; único ganhador da faixa de 19 acertos levou R$ 216,9 mil

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (29), o concurso 2956, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 08, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 42, 43, 49, 59, 63, 64, 66, 69, 75, 78, 80, 84, 89.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (31), é de R$ 5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Lotofácil premia duas apostas com R$ 698 mil; veja as dezenas sorteadas

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 216.935,40.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 57 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.378,68.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 524 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 258,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3186 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,55.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 13101 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,34.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.