Lotomania acumula e próximo prêmio chega a R$ 5 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 2972, realizado nesta sexta-feira (04)

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (04), o concurso 2972, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 06, 10, 16, 17, 21, 31, 33, 35, 38, 41, 45, 51, 52, 76, 77, 84, 89, 92, 94, 97.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (09), é de R$ 5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Bolão de Arapongas 'bate na trave' e fatura prêmio na Quina; veja ganhadores do PR

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 89.087,43.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.554,02.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 486 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 343,70.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2868 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 58,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 13135 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12,71.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.