Lotomania acumula e próximo prêmio chega a R$ 5 milhões
Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 2972, realizado nesta sexta-feira (04)
A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (04), o concurso 2972, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 06, 10, 16, 17, 21, 31, 33, 35, 38, 41, 45, 51, 52, 76, 77, 84, 89, 92, 94, 97.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (09), é de R$ 5 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 89.087,43.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.554,02.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 486 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 343,70.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2868 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 58,24.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 13135 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12,71.
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Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.