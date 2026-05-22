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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões

O próximo sorteio será na sexta (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 08:47:27 Editado em 22.05.2026, 08:47:25
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões
Autor Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas - Foto: Arquivo/TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 2926, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 8 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 66.423,28.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 67 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.478,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 614 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 270,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3564 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,59.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 16459 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,08.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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Concurso 2926 Estimativa de prêmio lotomania prêmios de loteria resultados de apostas Sorteios Loteria
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