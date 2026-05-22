Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 2926, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 8 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 66.423,28.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 67 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.478,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 614 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 270,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3564 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,59.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 16459 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,08.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.