Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 2926, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 01,02,09,11,19,27,35,43,50,61,64,65,69,72,74,75,82,89,91,93.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 8 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 66.423,28.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 67 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.478,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 614 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 270,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3564 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,59.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 16459 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,08.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.