Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (18), o concurso 2925, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00,11,12,14,24,31,33,41,45,62,63,68,69,71,72,75,77,89,92,98.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (20), é de R$ 7 milhões.



Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 9 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 30.884,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 91 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.909,04.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 688 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 252,50.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4109 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,27.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 17392 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,98.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.