Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões; veja os números sorteados

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (25), o concurso 2980, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 06, 13, 16, 25, 33, 38, 40, 48, 56, 57, 68, 78, 79, 80, 85, 87, 89, 91, 98, 99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (28), é de R$ 6 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 119.392,87.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 61 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.446,57.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 549 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 271,84.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3346 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44,60.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 14845 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,05.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.