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LOTERIAS CAIXA

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 08:14:06 Editado em 23.06.2026, 08:14:02
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões
Autor A estimativa do próximo prêmio é de R$ 5 milhões - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (22), o concurso 2940, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00,12,15,21,24,26,29,32,35,36,40,42,48,54,55,57,68,69,72,77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (24), é de R$ 5 milhões.

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- leia mais: Agenda: veja quais países se enfrentam pela Copa do Mundo nesta terça

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 9 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.913,56.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 93 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.325,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 913 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165,81.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4875 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 31,05.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19697 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,68.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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