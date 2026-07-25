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LOTERIAS

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,6 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 08:21:04 Editado em 25.07.2026, 08:22:45
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,6 milhões; veja os números
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (24), o concurso 2954, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 07, 10, 12, 16, 21, 37, 39, 47, 48, 62, 66, 74, 81, 84, 85, 87, 90, 93, 99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (27), é de R$ 3,6 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 52.656,90.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.742,55.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 463 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 284,32.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2757 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 47,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11844 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,11.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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