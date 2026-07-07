Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,3 milhões

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (08), é de R$ 3,3 milhões

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (06), o concurso 2946, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 01-03-15-17-20-22-30-31-35-40-45-51-53-59-64-65-72-82-86-89.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (08), é de R$ 3,3 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 5 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 84.980,94.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 58 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.313,08.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 407 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 329,62.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2602 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 51,55.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11841 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,32.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.