Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,3 milhões

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (17), o concurso 2938, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00,13,14,17,18,21,23,30,32,39,53,64,67,68,70,71,85,89,95,99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (19), é de R$ 3,3 milhões.



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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 8 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.486,51.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 43 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.079,83.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 471 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 281,17.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2770 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 47,80.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11999 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,03.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.