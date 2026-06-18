Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIAS CAIXA

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,3 milhões

Confira os números sorteados e a data do próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 08:09:31 Editado em 18.06.2026, 08:09:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,3 milhões
Autor Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (17), o concurso 2938, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00,13,14,17,18,21,23,30,32,39,53,64,67,68,70,71,85,89,95,99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (19), é de R$ 3,3 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Falso vendedor usa celular de idoso para aplicar golpe de R$ 17 mil em Mauá da Serra

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 8 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.486,51.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 43 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.079,83.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 471 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 281,17.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2770 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 47,80.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11999 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,03.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas concursos Ganhadores lotomania prêmio sorteios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV