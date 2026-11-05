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LOTERIAS CAIXA

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,2 milhões

Confira os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 3,2 milhões
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (04), o concurso 2995, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 04, 12, 19, 20, 23, 26, 31, 33, 40, 49, 51, 58, 61, 66, 68, 74, 75, 83, 85, 92. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (06), é de R$ 3,2 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 241.537,15.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 57 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.648,43.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 479 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 315,15.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3060 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 49,33.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 13058 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,56.

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Apostas

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A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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apostas lotomania prêmio resultados sorteios
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