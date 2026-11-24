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Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (23), o concurso 3002, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 22, 23, 28, 34, 35, 37, 41, 44, 48, 49, 58, 62, 73, 74, 77, 83, 85, 91, 93, 98. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (25), é de R$ 2,8 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 5 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 47.122,65.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 87 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.418,03.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 683 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 215,60.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3792 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 38,83.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 15701 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,37.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.