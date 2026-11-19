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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (23), é de R$ 2 milhões

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (18), o concurso 3001, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 04, 06, 12, 14, 25, 44, 45, 49, 51, 54, 56, 66, 69, 72, 73, 79, 89, 94, 97, 98. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (23), é de R$ 2 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43.724,74.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 41 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.666,14.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 402 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 271,92.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2475 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44,16.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10070 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,85.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.