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LOTERIAS CAIXA

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,8 milhão

Veja os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 08:08:05 Editado em 02.07.2026, 08:08:01
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,8 milhão
Autor A estimativa do próximo prêmio é de R$ 1,8 milhão - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (01), o concurso 2944, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 12-20-24-29-35-37-38-46-53-60-63-75-79-80-82-86-90-91-96-98.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (03), é de R$ 1,8 milhão.

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- leia mais: Motorista morre após caminhão tombar na PR-323 em Sertanópolis

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 7 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.294,43.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.447,62.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 403 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 285,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2498 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,05.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 9990 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,51.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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