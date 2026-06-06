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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,7 milhão neste sábado (06)

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 09:30:40 Editado em 06.06.2026, 09:27:25
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,7 milhão neste sábado (06)
Autor Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (05), o concurso 2933, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 04, 09, 10, 12, 19, 23, 25, 27, 33, 36, 37, 41, 49, 61, 65, 76, 81, 88, 96.

📰 LEIA MAIS: Apostador acerta sozinho as dezenas da Quina e ganha mais de R$ 19 milhões

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 5 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 36.583,09.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 54 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.117,08.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 410 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 278,83.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2700 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,34.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11320 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,09.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (08), é de R$ 1,7 milhão.

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A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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