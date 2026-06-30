Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão
Veja os números sorteados
A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (29), o concurso 2943, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03-09-10-11-13-14-18-23-29-32-51-64-65-70-78-84-85-87-95-96.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (01), é de R$ 1,1 milhão.
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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44.903,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.551,35.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 352 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 239,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2045 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,17.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 8344 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,09.
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Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.