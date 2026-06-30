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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão

Veja os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 08:11:37 Editado em 30.06.2026, 08:11:33
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão
Autor Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas - Foto: Arquivo TNOnline

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (29), o concurso 2943, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03-09-10-11-13-14-18-23-29-32-51-64-65-70-78-84-85-87-95-96.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (01), é de R$ 1,1 milhão.

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- leia mais: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44.903,80.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.551,35.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 352 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 239,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2045 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,17.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 8344 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,09.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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