Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (10), o concurso 2935, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 06,09,15,18,29,36,40,51,54,60,73,75,76,77,79,88,89,90,97,99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (12), é de R$ 1,1 milhão.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 167.895,21.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.873,83.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 428 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 245,17.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2457 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,70.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10825 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,69.

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Apostas



A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.