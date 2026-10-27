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LOTERIAS CAIXA

Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1 milhão; veja os números sorteados

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1 milhão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1 milhão; veja os números sorteados
Autor A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1 milhão - Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (26), o concurso 2992, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03, 05, 07, 15, 22, 23, 24, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 69, 74, 83, 90. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (28), é de R$ 1 milhão.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 72.672,99.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 53 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.713,99.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 407 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 223,19.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 7725 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,75.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10304 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8,81.

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Apostas

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A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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