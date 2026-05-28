Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 1 milhão
Confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (27), o concurso 2929, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 14-15-16-19-27-43-50-51-54-57-60-68-71-72-83-85-87-89-90-93.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 1 milhão.
📰 LEIA MAIS: Falso juiz tenta dar golpe em casal de Cambira em falsa audiência virtual
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 78.515,85.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.974,09.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 369 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 265,97.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2567 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 38,23.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 8823 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,12.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.