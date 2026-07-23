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Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 2,9 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio, realizado nesta sexta (24)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 08:31:21 Editado em 23.07.2026, 08:32:54
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Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 2,9 milhões; veja os números
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (22), o concurso 2953, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 01, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 38, 56, 57, 65, 75, 88, 89, 90, 95, 96, 98.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 2,9 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Duas apostas de São Paulo faturam R$ 802 mil cada na Lotofácil 3742

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 62.846,99.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 31 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.801,23.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 394 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 299,08.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2283 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 51,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10301 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,43.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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