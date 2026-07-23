Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 2,9 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio, realizado nesta sexta (24)

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (22), o concurso 2953, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 01, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 38, 56, 57, 65, 75, 88, 89, 90, 95, 96, 98.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 2,9 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Duas apostas de São Paulo faturam R$ 802 mil cada na Lotofácil 3742

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 62.846,99.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 31 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.801,23.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 394 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 299,08.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2283 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 51,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10301 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,43.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.