Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 2,9 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio, realizado nesta sexta (24)
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (22), o concurso 2953, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 01, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 38, 56, 57, 65, 75, 88, 89, 90, 95, 96, 98.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 2,9 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 62.846,99.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 31 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.801,23.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 394 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 299,08.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2283 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 51,61.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10301 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,43.
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Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.