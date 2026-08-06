Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 8 milhões; veja dezenas
Nenhuma aposta acertou os 20 números do concurso 2959, realizado nesta quarta-feira (5)
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (05), o concurso 2959, ma não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 05, 08, 10, 12, 22, 27, 33, 35, 36, 43, 49, 50, 56, 61, 63, 64, 65, 70, 74, 93.
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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 8 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 36.673,14.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 67 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.736,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 647 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 283,40.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3955 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,36.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 16648 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,01.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (07), é de R$ 8 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.