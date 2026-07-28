Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 4,5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 2955, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03, 05, 10, 12, 16, 17, 20, 29, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 53, 71, 73, 79, 81, 85.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 4,5 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 69.453,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 52 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.504,32.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 436 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 298,68.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2803 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,45.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12474 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,43.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.