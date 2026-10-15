Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 13 milhões na sexta-feira

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 2987, sorteado nesta quarta-feira (14)

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (14), o concurso 2987, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 07, 12, 20, 29, 31, 32, 39, 43, 44, 48, 50, 52, 60, 61, 69, 84, 85, 90, 91, 99.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (16), é de R$ 13 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Arapongas e mais quatro cidades do Paraná garantem prêmios na quadra da Quina

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 6 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 65.953,91.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 95 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.603,44.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 955 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 258,98.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 5300 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 23297 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,61.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.