Lotomania acumula e prêmio chega a R$ 13 milhões na sexta-feira
Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 2987, sorteado nesta quarta-feira (14)
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (14), o concurso 2987, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 07, 12, 20, 29, 31, 32, 39, 43, 44, 48, 50, 52, 60, 61, 69, 84, 85, 90, 91, 99.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (16), é de R$ 13 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 6 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 65.953,91.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 95 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.603,44.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 955 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 258,98.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 5300 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,66.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 23297 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,61.
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Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.