Lotomania 3004 acumula e prêmio vai a R$ 4,2 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (27), o concurso 3004, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 10, 17, 18, 28, 32, 34, 35, 43, 46, 51, 54, 58, 60, 61, 65, 77, 79, 82, 87, 94.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 56.190,40.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 39 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.601,95.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 518 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 271,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2830 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 49,63.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12398 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,33.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (30), é de R$ 4,2 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.