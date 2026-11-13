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Lotomania 2999: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 2,83 milhões cada.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Lotomania 2999: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (13), o concurso 2999, e premiou apostadores com R$ 2,83 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 01, 02, 05, 08, 14, 17, 24, 32, 37, 41, 44, 55, 58, 59, 71, 74, 76, 79, 80, 92.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 2,83 milhões.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Canal Eletrônico
2 apostas ganharam o prêmio para 20 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 273.793,73.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 75 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.281,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 641 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 266,95.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4080 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,94.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 16037 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,67.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (16), é de R$ 600.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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