Lotomania 2989: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 13,86 milhões.

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (19), o concurso 2989, e premiou apostadores com R$ 13,86 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 06, 25, 26, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 62, 74, 77, 85, 90, 91, 92, 96, 99.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 13,86 milhões.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Gaspar/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Gaspar/SC

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165.932,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 78 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.659,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 797 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 260,24.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4774 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43,44.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19423 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,67.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 165.932,75.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (21), é de R$ 500.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.