Lotomania 2988 acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (16), o concurso 2988, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 04, 08, 13, 17, 21, 23, 28, 29, 30, 47, 70, 75, 78, 79, 80, 85, 89, 92, 95, 97.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 11 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 31.498,29.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 87 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.489,09.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 781 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 277,27.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4720 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 45,87.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 20777 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,42.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (19), é de R$ 14 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.