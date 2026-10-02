Lotomania 2983 acumula e prêmio vai a R$ 8,5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (02), o concurso 2983, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 12, 14, 21, 26, 31, 36, 41, 48, 50, 52, 63, 65, 73, 78, 80, 82, 91, 95, 98, 99.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 295.986,74.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 62 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.983,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 588 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 314,61.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3602 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 51,35.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 15669 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,80.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 147.993,39.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (05), é de R$ 8,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.