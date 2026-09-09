Lotomania 2973: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 4,63 milhões.

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (09), o concurso 2973, e premiou apostadores com R$ 4,63 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 04, 08, 10, 19, 24, 28, 36, 43, 49, 71, 72, 76, 79, 80, 89, 91, 92, 95, 96, 97.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 4,63 milhões.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Diamantino/MT

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 8 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.254,48.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 81 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.546,58.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 785 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 262,76.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4968 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,52.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19058 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,82.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (11), é de R$ 650.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.