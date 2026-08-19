Lotomania 2965 acumula e prêmio vai a R$ 16 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (19), o concurso 2965, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 05, 15, 16, 22, 27, 32, 40, 44, 49, 52, 61, 62, 63, 65, 69, 72, 78, 83, 86, 93.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 9 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43.747,06.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 115 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.139,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 931 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 264,31.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 5806 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,38.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 24911 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,87.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (21), é de R$ 16 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.