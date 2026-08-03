Lotomania 2958 acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (03), o concurso 2958, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03, 04, 07, 11, 12, 21, 26, 33, 38, 71, 73, 74, 78, 80, 84, 88, 89, 92, 94, 95.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 71.558,30.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 60 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.981,60.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 619 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 289,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3923 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 45,60.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 16157 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,07.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 7 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.