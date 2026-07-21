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Lotomania 2952 fica sem ganhadores e valor acumula para R$2,3 milhões

Próximo concurso será sorteado na quarta-feira (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 08:45:05 Editado em 21.07.2026, 08:47:24
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Lotomania 2952 fica sem ganhadores e valor acumula para R$2,3 milhões
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (20), o concurso 2952, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03, 07, 15, 17, 20, 21, 23, 28, 30, 46, 48, 56, 60, 61, 65, 69, 77, 91, 92, 95.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (22), é de R$ 2,3 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Concurso do CRA-PR encerra inscrições nesta quinta (23); salários chegam a R$ 8 mil

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 62.442,66.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 60 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.951,33.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 427 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 274,19.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2451 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 47,76.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11641 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,05.

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Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 93.664,02.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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