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LOTERIAS

Lotomania 2945 acumula e prêmio vai a R$ 2,5 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 08:12:01 Editado em 04.07.2026, 08:12:37
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Lotomania 2945 acumula e prêmio vai a R$ 2,5 milhões; veja os números
Autor Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (03), o concurso 2945, mas não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 04, 05, 07, 10, 14, 18, 22, 24, 40, 46, 47, 57, 59, 64, 74, 76, 81, 84, 97.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 65 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.021,65.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 482 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 272,62.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2723 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 48,25.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 12063 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,89.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (06), é de R$ 2,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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