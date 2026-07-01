Lotomania 2944 acumula e prêmio vai a R$ 1,8 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (01), o concurso 2944, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 12, 20, 24, 29, 35, 37, 38, 46, 53, 60, 63, 75, 79, 80, 82, 86, 90, 91, 96, 98.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 7 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.294,43.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 47 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.447,62.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 403 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 285,45.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2498 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 46,05.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 9990 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,51.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (03), é de R$ 1,8 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.