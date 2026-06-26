Lotomania 2942: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 5,54 milhões.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (26), o concurso 2942, e premiou apostadores com R$ 5,54 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 02, 15, 18, 20, 27, 29, 35, 43, 48, 51, 63, 69, 74, 76, 78, 81, 84, 96, 98, 99.
Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 5,54 milhões.
Apostas premiadas com 20 dezenas:
Canal Eletrônico
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 62.270,37.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.810,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 587 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 265,20.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3509 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44,36.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 14840 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,49.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (29), é de R$ 500.000,00.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.