Lotomania 2942: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 5,54 milhões.

A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (26), o concurso 2942, e premiou apostadores com R$ 5,54 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 02, 15, 18, 20, 27, 29, 35, 43, 48, 51, 63, 69, 74, 76, 78, 81, 84, 96, 98, 99.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 5,54 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apostas premiadas com 20 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 62.270,37.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.810,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 587 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 265,20.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3509 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44,36.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 14840 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,49.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (29), é de R$ 500.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.