Lotomania 2939 acumula e prêmio vai a R$ 4 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição neste sábado (20), o concurso 2939, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 09, 11, 14, 17, 19, 20, 28, 30, 45, 49, 54, 64, 65, 67, 70, 76, 81, 89, 95, 96.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 5 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 45.342,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 57 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.485,87.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 561 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 252,57.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3287 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43,10.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 13769 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,29.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (22), é de R$ 4 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.