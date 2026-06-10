Lotomania 2935 acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (10), o concurso 2935, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 06, 09, 15, 18, 29, 36, 40, 51, 54, 60, 73, 75, 76, 77, 79, 88, 89, 90, 97, 99.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 167.895,21.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 56 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.873,83.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 428 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 245,17.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2457 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,70.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10825 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,69.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (12), é de R$ 1,1 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.