Lotomania 2933 acumula e prêmio vai a R$ 1,7 milhão; veja os números

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (05), o concurso 2933, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 04, 09, 10, 12, 19, 23, 25, 27, 33, 36, 37, 41, 49, 61, 65, 76, 81, 88, 96.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 5 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 36.583,09.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 54 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.117,08.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 410 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 278,83.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2700 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 42,34.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11320 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,09.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (08), é de R$ 1,7 milhão.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.