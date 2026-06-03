Lotomania 2932 acumula e prêmio vai a R$ 1,1 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (03), o concurso 2932, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 00, 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 4 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.220,07.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 103 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.429,26.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 784 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 131,44.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4165 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 24,74.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 14599 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,05.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (05), é de R$ 1,1 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.