Lotomania 2931: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 479.915,49.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (01), o concurso 2931, e premiou apostadores com R$ 479.915,49 para quem acertou 20 dezenas, que foram 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96.
Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 479.915,49.
Apostas premiadas com 20 dezenas:
Jaboticatubas/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Jaboticatubas/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Biguacu/SC
2 apostas ganharam o prêmio para 20 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 10 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 17.063,66.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 108 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.410,68.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 612 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 174,26.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3155 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 33,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 11397 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,35.
Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 3 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 28.439,45.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (03), é de R$ 500.000,00.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.