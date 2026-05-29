Lotomania 2930: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (29), o concurso 2930, e premiou apostadores com R$ 1,06 milhão para quem acertou 20 dezenas, que foram 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 73.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 1,06 milhão.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Maceio/AL

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Diadema/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.649,02.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 6052 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 28,44.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 1272 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 94,74.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4342 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 27,75.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 14513 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8,30.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 96.410,79.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (01), é de R$ 500.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.