Lotomania 2929 acumula e prêmio vai a R$ 1 milhão; veja os números

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (27), o concurso 2929, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 78.515,85.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.974,09.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 369 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 265,97.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2567 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 38,23.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 8823 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,12.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 1 milhão.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.