Lotomania 2928: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (25), o concurso 2928, e premiou apostadores com R$ 8,91 milhões para quem acertou 20 dezenas, que foram 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99.

Entre os que acertaram as 20 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 8,91 milhões.

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Apostas premiadas com 20 dezenas:

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Canal Eletrônico

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 6 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 55.558,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 102 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.042,60.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 835 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 249,51.

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Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4967 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,94.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 21034 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9,90.

Já entre os apostadores que acertaram as 0 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 166.676,67.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 500.000,00.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.