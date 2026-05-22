Lotomania 2927 acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Lotomania realizou mais uma edição nesta sexta (22), o concurso 2927, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 153.727,20.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 99 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.941,00.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 624 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 307,94.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3993 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 48,12.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 17740 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,83.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (25), é de R$ 9 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.