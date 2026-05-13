Lotomania 2923 acumula e prêmio vai a R$ 5 milhões; veja os números

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A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (13), o concurso 2923, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 02, 05, 06, 10, 11, 14, 18, 31, 33, 47, 48, 61, 63, 68, 77, 79, 82, 88, 93, 95.

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 2 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 126.032,24.

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Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 102 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.206,44.

Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 870 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 181,08.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4586 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 34,35.

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Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 18798 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8,38.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (15), é de R$ 5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.