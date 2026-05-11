Lotomania 2922 acumula e prêmio vai a R$ 4,1 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
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A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (11), o concurso 2922, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 20 dezenas, que foram 02, 04, 10, 18, 28, 32, 34, 36, 46, 47, 61, 65, 66, 69, 76, 86, 88, 91, 93, 99.
Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 6 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 40.018,16.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 50 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3.001,36.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 526 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 285,30.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 3007 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 49,90.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 13279 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11,30.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (13), é de R$ 4,1 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.